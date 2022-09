Il successo di Antonio Cestari | Da TikTok al mondo del cinema: come nasce una star del web (Di mercoledì 7 settembre 2022) Antonio Cestari è ormai una stella del web ed il suo profilo social è tra i più seguiti del momento: ecco le tappe della sua carriera Il comico Antonio Cestari (screenshot Instagram)Nato nel comune di Acerra nel 1993, Antonio Cestari è senza dubbio l’idolo del momento. Comico, cabarettista ed attore, Antonio è tra i profili social più seguiti ed il suo profilo TikTok è tra i più cercati. Un vero e proprio successo nato però quasi per gioco quando il giovane è stato coinvolto in un simpatico siparietto dalle cugine. Da quel momento in poi sono arrivate solo grandi occasioni che “Bello Bello”, questo il suo nome d’arte, ha saputo sfruttare. Occasioni che lo hanno portato anche a far ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 7 settembre 2022)è ormai una stella del web ed il suo profilo social è tra i più seguiti del momento: ecco le tappe della sua carriera Il comico(screenshot Instagram)Nato nel comune di Acerra nel 1993,è senza dubbio l’idolo del momento. Comico, cabarettista ed attore,è tra i profili social più seguiti ed il suo profiloè tra i più cercati. Un vero e proprionato però quasi per gioco quando il giovane è stato coinvolto in un simpatico siparietto dalle cugine. Da quel momento in poi sono arrivate solo grandi occasioni che “Bello Bello”, questo il suo nome d’arte, ha saputo sfruttare. Occasioni che lo hanno portato anche a far ...

