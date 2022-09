Il social network creato da Trump, Truth Social, ha dei problemi finanziari (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo scorso 28 aprile Donald Trump è tornato sui Social postando una propria foto accompagnata dalla didascalia: «I’M BACK! #COVFEFE», facendo riferimento a un celebre refuso di un suo tweet che poi è stato ripreso dal popolo della rete ed è diventato un meme. La foto in questione non è apparsa su Twitter, Facebook, Instagram o Snapchat, dove l’ex Presidente degli Stati Uniti continua ad avere gli account bloccati dopo essere stato accusato di aver incitato i propri sostenitori a portare avanti l’attacco del Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Per aggirare questi impedimenti, Trump ha iniziato a postare su Truth Social, il Social network creato dalla Trump Media & ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo scorso 28 aprile Donaldè tornato suipostando una propria foto accompagnata dalla didascalia: «I’M BACK! #COVFEFE», facendo riferimento a un celebre refuso di un suo tweet che poi è stato ripreso dal popolo della rete ed è diventato un meme. La foto in questione non è apparsa su Twitter, Facebook, Instagram o Snapchat, dove l’ex Presidente degli Stati Uniti continua ad avere gli account bloccati dopo essere stato accusato di aver incitato i propri sostenitori a portare avanti l’attacco del Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Per aggirare questi impedimenti,ha iniziato a postare su, ildallaMedia & ...

