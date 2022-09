Il signore delle formiche, Elio Germano a Venezia79 con il caso Braibanti: un film che emoziona (Di mercoledì 7 settembre 2022) emoziona alla Mostra di Venezia Il signore delle formiche, film diretto da Gianni AmElio che vede nel cast un Elio Gemano che conferma il suo straordinario talento. Al centro della trama c’è il caso Braibanti, il processo che fece scalpore alla fine degli Anni Sessanta e che coinvolse il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti condannano a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio. Secondo gli inquirenti, e parte del popolo, il poeta aveva sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo venne poi rinchiuso in un ospedale psichiatrico – per volere della famiglia – con l’intento di farlo ‘guarire’ da quello che gli era successo. A lui una serie ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022)alla Mostra di Venezia Ildiretto da Gianni Amche vede nel cast unGemano che conferma il suo straordinario talento. Al centro della trama c’è il, il processo che fece scalpore alla fine degli Anni Sessanta e che coinvolse il drammaturgo e poeta Aldocondannano a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio. Secondo gli inquirenti, e parte del popolo, il poeta aveva sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo venne poi rinchiuso in un ospedale psichiatrico – per volere della famiglia – con l’intento di farlo ‘guarire’ da quello che gli era successo. A lui una serie ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - WeCinema : ?? #Venezia79 | Dopo l'exploit con Timothée Chalamet, la Mostra si infiamma con Harry Style. Oggi è il giorno di Gia… - Pontifex_it : Il Beato #GiovanniPaoloI considerava sé stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere. Perciò diceva… - BattitoreLiber4 : RT @infotommizorzi: PHOTO | #TommasoZorzi per il Red Carpet de Il Signore delle Formiche - 79th Venice International Film Festival (3) ?? #… - cinefilosit : Il Signore delle Formiche, recensione del film di Gianni Amelio #ILoveCInefilos -