Il “Salerno Day” riporta la storia sul palco della XXXVII rassegna dei Barbuti

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Venerdì 9 settembre alle ore 21.15, in Largo Santa Maria dei, nel centro storico ditorna il “Day”. È l’undicesima edizionemanifestazione ideata nel 2012 da Peppe Natella ed Eduardo Scotti per rievocare i fatti storici dello sbarco degli Alleati del 9 settembre 1943, che avviò la campagna per sconfiggere il nazismo e il fascismo in Europa. Per l’occasione, dopo una introduzione storica del giornalista Eduardo Scotti, Campania Danza presenterà “Day”, uno spettacolo di teatro danza. Coreografie di Simone Liguori e Antonella Iannone. Testi di Eirene Campagna, liberamenti tratti da Alberto Cavaglion, Umberto Eco, Raffaella Gammino e Liliana Segre. Direzione artistica di Antonella Iannone. Danzatrici: Aurora ...