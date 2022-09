Il razzismo degli juventini e le frasi di Commisso su Spalletti sono figli dell’ignavia del calcio italiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Da buoni ingenui, stamattina ci saremmo aspettati fior di commenti sulle dichiarazioni di ieri del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha rotto il silenzio sugli indegni episodi avvenuti allo stadio di Firenze nel corso e al termine di Fiorentina-Napoli. Con due tifosi che hanno aggredito l’allenatore del Napoli Spalletti, provando a tiragli uno schiaffo e lanciandogli una bottiglia. Spalletti si era avvicinato dopo essere stato insultato per tutta la partita. Il mondo del calcio – a parte qualche inutile procedura di rito – è rimasto in silenzio. I due sono stati sottoposti a provvedimento della Questura (due Daspo). La Fiorentina non ha detto nulla.Anzi magari fosse stata zitta. Ha parlato prima Joe Barone. Poi, ieri, Commisso. Che ha detto di non aver visto il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Da buoni ingenui, stamattina ci saremmo aspettati fior di commenti sulle dichiarazioni di ieri del presidente della Fiorentina Roccoche ha rotto il silenzio sugli indegni episodi avvenuti allo stadio di Firenze nel corso e al termine di Fiorentina-Napoli. Con due tifosi che hanno aggredito l’allenatore del Napoli, provando a tiragli uno schiaffo e lanciandogli una bottiglia.si era avvicinato dopo essere stato insultato per tutta la partita. Il mondo del– a parte qualche inutile procedura di rito – è rimasto in silenzio. I duestati sottoposti a provvedimento della Questura (due Daspo). La Fiorentina non ha detto nulla.Anzi magari fosse stata zitta. Ha parlato prima Joe Barone. Poi, ieri,. Che ha detto di non aver visto il ...

