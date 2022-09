Il piano dell’Ue per l’emergenza gas: extraprofitti delle aziende ai cittadini e lavoro notturno per risparmiare elettricità (Di mercoledì 7 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen anticipa oggi il piano per il risparmio energetico e le bollette dell’Unione. Il progetto da discutere venerdì 9 settembre tra i ministri dell’Energia europei prevede una riduzione dei consumi di elettricità, un meccanismo di redistribuzione ai cittadini degli extraprofitti delle compagnie energetiche e un tetto al prezzo del gas russo. Oltre alle misure di liquidità per sostenere le aziende. L’intero pacchetto di misure dovrebbe essere reso noto martedì prossimo. E c’è anche un’idea per aggirare l’ostacolo dell’unanimità, necessaria per votare il price cap sul gas. Ovvero quello di utilizzare l’articolo 122 del Trattato commerciale oppure la politica commerciale dei dazi. Ursula von der Leyen e il price cap Del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen anticipa oggi ilper il risparmio energetico e le bollette dell’Unione. Il progetto da discutere venerdì 9 settembre tra i ministri dell’Energia europei prevede una riduzione dei consumi di, un meccanismo di redistribuzione aideglicompagnie energetiche e un tetto al prezzo del gas russo. Oltre alle misure di liquidità per sostenere le. L’intero pacchetto di misure dovrebbe essere reso noto martedì prossimo. E c’è anche un’idea per aggirare l’ostacolo dell’unanimità, necessaria per votare il price cap sul gas. Ovvero quello di utilizzare l’articolo 122 del Trattato commerciale oppure la politica commerciale dei dazi. Ursula von der Leyen e il price cap Del ...

