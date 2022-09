Il papa' single Luca Trapanese a Meloni: "Con Meloni si e' aperto il confronto, mangeremo una pizza insieme" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, 5 anni fa ha adottato Alba, una bambina con sindrome di down. Nell'intervista spiega da dove nasce la sua idea di scrivere una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022), assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, 5 anni fa ha adottato Alba, una bambina con sindrome di down. Nell'intervista spiega da dove nasce la sua idea di scrivere una ...

StevieB03233280 : @commentotuttoh @darioconte66 @kgrestpo @Nadia_hopppe1 No, sto dicendo una cosa diversa. Che in una coppia omo manc… - althea_ragano : @Manuela9679 @DavideR46325615 Ma pure lui ha avuto una fantastica figlia! Il punto è questo. I gay vanno bene cme g… - SecolodItalia1 : Luca Trapanese, dopo la replica della Meloni: “Anche lei sa che la legge sulle adozioni va aggiornata”… - Anthy96Orlandi : Sconvolge la limitazione mentale di #Meloni nella risposta al papà adottivo single di una bimba down. Come può una… - FuckHater83 : RT @lanf64: #Meloni a #Trapanese (il papà single): 'Vengo a cena ma meglio 2 genitori'. Non si smentisce mai la friggitrice di zucchine di… -