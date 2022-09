Il Papa: “Le decisioni belle si prendono ascoltando il cuore, non la tv o il cellulare” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Città del Vaticano – “Noi ascoltiamo la radio, la televisione, il telefonino, siamo maestri dell’ascolto, ma tu ti fermi ad ascoltare il tuo cuore?”. Papa Francesco torna in piazza San Pietro per la tradizionale Udienza Generale del mercoledì e, continuando il ciclo di catechesi sul discernimento, ammonisce: “Per prendere delle decisioni belle bisogna ascoltare il proprio cuore”. Il Papa ha avuto, nel corso della catechesi qualche piccola interruzione del discorso. Poi lui stesso ha spiegato: “Scusate, la lettura non è facile per il sole”. E, riprendendo il discorso, spiega: “Dio lavora attraverso eventi non programmabili, e anche nei contrattempi. Il discernimento è l’aiuto a riconoscere i segnali con i quali il Signore si fa incontrare nelle situazioni impreviste, perfino ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Città del Vaticano – “Noi ascoltiamo la radio, la televisione, il telefonino, siamo maestri dell’ascolto, ma tu ti fermi ad ascoltare il tuo?”.Francesco torna in piazza San Pietro per la tradizionale Udienza Generale del mercoledì e, continuando il ciclo di catechesi sul discernimento, ammonisce: “Per prendere dellebisogna ascoltare il proprio”. Ilha avuto, nel corso della catechesi qualche piccola interruzione del discorso. Poi lui stesso ha spiegato: “Scusate, la lettura non è facile per il sole”. E, riprendendo il discorso, spiega: “Dio lavora attraverso eventi non programmabili, e anche nei contrattempi. Il discernimento è l’aiuto a riconoscere i segnali con i quali il Signore si fa incontrare nelle situazioni impreviste, perfino ...

ilfaroonline : Il Papa: “Le decisioni belle si prendono ascoltando il cuore, non la tv o il cellulare” - Rossi3Ettore : @elonmusk Segue/ e una famiglia così tecnologica non cede se non ricattato da società the Law,sai 50 anni di bugie… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: L’Ordine di Malta accoglie con favore le nuove decisioni di Papa Francesco. Parola del Luogotenente (A. Sillioni) https://t… - FarodiRoma : L’Ordine di Malta accoglie con favore le nuove decisioni di Papa Francesco. Parola del Luogotenente (A. Sillioni) - puntodilucescam : -