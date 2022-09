Il “pacifista” Conte la spara grossa: «Con la Meloni al governo si rischia la guerra civile» (Di mercoledì 7 settembre 2022) I toni salgono, come il livello delle sciocchezze. La campagna elettorale entra nel vivo dei deliri quando c’è da attaccare Giorgia Meloni, che oggi finisce nel mirino di Giuseppe Conte con accuse che farebbero sorridere, se non fossero pronunciate con tono serio. Il leader del M5S si spinge al punto da ipotizzare una “guerra civile” in caso di vittoria del centrodestra e della presidente di Fratelli d’Italia. E lui sarebbe il pacifista… Per la cronaca, la scintilla della “guerra civile” dovrebbe essere l’abolizione dell’amatissimo reddito di cittadinanza. Conte e la guerra civile sul Rdc con la Meloni “Meloni togliendo il reddito di cittadinanza vuole la guerra ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) I toni salgono, come il livello delle sciocchezze. La campagna elettorale entra nel vivo dei deliri quando c’è da attaccare Giorgia, che oggi finisce nel mirino di Giuseppecon accuse che farebbero sorridere, se non fossero pronunciate con tono serio. Il leader del M5S si spinge al punto da ipotizzare una “” in caso di vittoria del centrodestra e della presidente di Fratelli d’Italia. E lui sarebbe il… Per la cronaca, la scintilla della “” dovrebbe essere l’abolizione dell’amatissimo reddito di cittadinanza.e lasul Rdc con latogliendo il reddito di cittadinanza vuole la...

