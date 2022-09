Il nuovo album di Marco Mengoni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Venerdì 7 ottobre uscirà , intitolato Materia (Pelle), già in pre-order. Materia (Pelle): tutto sul nuovo album di Marco Mengoni su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Venerdì 7 ottobre uscirà , intitolato Materia (Pelle), già in pre-order. Materia (Pelle): tutto suldisu Donne Magazine.

IlContiAndrea : È Materia (Pelle) il nuovo album di #MarcoMengoni, in uscita venerdì 7 ottobre. È il proseguimento del progetto mus… - team_world : È sotto il cielo italiano ???? che Louis Tomlinson annuncia l'uscita del suo nuovo album Faith In The Future: 11 nove… - SkyTG24 : Marco Mengoni, esce il 7 ottobre Materia (Pelle), il nuovo album - Simoriva02 : RT @_cielodiperle: IL NUOVO ALBUM DI MAHMOOD ENTRO FEBBRAIO 2023 NOI DOBBIAMO FESTEGGIARE GIÀ ADESSO - carrotsocks : @91sateIIite no ma veramente non hanno senso va bene parlarne qualche volta ma non in questi momenti quando lui sta… -