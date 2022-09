Il Napoli vince | ma i tifosi restano gelati | è successo durante il Liverpool

sscnapoli : ?? 1º settembre 1990 - il Napoli vince la sua prima Supercoppa italiana ?? #ForzaNapoliSempre - pisto_gol : Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. #Spalletti crea più di tutti-… - fireflyxlisa : RT @itsmedomy_: chi vince il campionato quest'anno e perché proprio ssc napoli? - WizSim941 : Perdi 2-1 a Parigi con un gol segnato per sbaglio è un secondo tempo accettabile: “A testa alta!!” Napoli che vince… - Ros16De : il Napoli vince 4_1 muoio?? perché è più competitiva la #partitadelcuore dajeee #pierpaolopretelli -

...10 Daniel Elahi Galan Riveros - Alejandro Davidovich Fokina 1 - 3 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 15:00 Fiorentina - Juventus 1 - 1 18:00 Milan - Inter 3 - 2 20:45 Lazio -1 - 2 CALCIO - ...Il trasferimento di Kalidou Koulibaly dalal Chelsea non si sta rivelando una passeggiata ... 'Sostituire Rudiger con lui è come sostituire una Ferrari con una Fiat', oppure 'nonun duello ...18' - OSIMHEN SBAGLIA DAL DISCHETTO! Il nigeriano si fa ipnotizzare da Alisson: il brasiliano intuisce il lato e intercetta il pallone: occasione sciupata dal Napoli! 16' - Palla in profondità per Osi ...Gli olandesi battono la squadra di van Bronckhorst 4-0 e vanno in testa al girone A, in attesa di Napoli-Liverpool. L'Eintracht perde 0-3 all'esordio ...