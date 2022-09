(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tre gol, un rigore sbagliato, un golto a porta quasi vuota, un palo. Il tutto in appena 45 minuti. Contro ilfinalista di Champions, non la Frattese. Poi, è finita 4-1.unica italiana a vincere in Champions: Inter e Juve sconfitte, il Milan ha pareggiato. Il 7 settembre è il giorno in cui è diventato chiaro a tutti che De Laurentiis, Giuntoli e company hanno costruito una macchina da guerra di cui ora tutti sono costretti ad accorgersi. Hanno realizzato un mercato di cui si parlerà per anni: esempio di strategia gestionale, altro che bancarella del torrone come da anni blaterano i tanti pseudotifosi che infestano il clima con la loro ignoranza. Bene ha fatto Giuntoli a definirli, altra definizione non c’è. Oggi il movimento A16 – che ci ha massacrato gli zebedei nel corso dell’estate – ...

IlNapolista

...in campo ad abbracciarlo Mp Firenze 28/08/2022 - campionato di calcio serie A / Fiorentina -... Italiano alla fine sile mani per il rigore fallito da Jovic e per i due punti lasciati sul ...Da fanpage.it FABIO CAPELLO E MAX ALLEGRI La Juventus è a soli due punti dae Milan, non ha mai perso in campionato e ha mostrato la solita solidità difensiva in queste prime giornate. E soprattutto ha mostrato un Vlahovic strepitoso che, alle ... Il Napoli si mangia il Liverpool: 4-1. Un mese fa la città era in mano al popolino degli A16 - ilNapolista Spalletti dà lezione di tattica e di gegenpressing. Questa squadra non ha più il Dna dello sconfittismo. Sbaglia persino un rigore ...«Mangiate molta pizza e divertitevi in una delle più belle città del mondo» è il consiglio di Salvatore Esposito ai tifosi del Liverpool che oggi saranno ...