Il Napoli si mangia il Liverpool: 4-1. Un mese fa la città era in mano agli A16 e al popolino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tre gol, un rigore sbagliato, un gol mangiato a porta quasi vuota, un palo. Il tutto in appena 45 minuti. Contro il Liverpool finalista di Champions, non la Frattese. Poi, è finita 4-1. Napoli unica italiana a vincere in Champions: Inter e Juve sconfitte, il Milan ha pareggiato. Il 7 settembre è il giorno in cui è diventato chiaro a tutti che De Laurentiis, Giuntoli e company hanno costruito una macchina da guerra di cui ora tutti sono costretti ad accorgersi. Hanno realizzato un mercato di cui si parlerà per anni: esempio di strategia gestionale, altro che bancarella del torrone come da anni blaterano i tanti pseudotifosi che infestano il clima con la loro ignoranza. Bene ha fatto Giuntoli a definirli popolino, altra definizione non c'è. Oggi il movimento A16 – che ci ha massacrato gli zebedei nel ...

