Il ministro Cingolani risponde alle interferenze russe: 'L'Italia non prende ordini da nessuno' (Di mercoledì 7 settembre 2022) 'È un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno'. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani respinge al mittente l'attacco di Mosca al piano per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) 'È un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamoda'. Ildella Transizione ecologica Robertorespinge al mittente l'attacco di Mosca al piano per ...

