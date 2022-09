Il Liverpool mette in guardia i tifosi diretti a Napoli per la trasferta: “Potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi è il giorno di Napoli-Liverpool e il capoluogo partenopeo è pronto ad accogliere i Reds per la prima partita del proprio girone di Champions League. Sono attesi 2mila tifosi inglesi allo stadio Diego Armando Maradona, dove gli azzurri guidati da Luciano Spalletti tenteranno di battere l’avversario più ostico del GRUPPO A, in cui figurano pure il temibile Ajax e il non sottovalutabile Rangers Glasgow. In ogni caso, stanno facendo molto discutere alcuni tweet pubblicati dalla pagina ufficiale del Liverpool con l’obiettivo di “preparare” i propri tifosi alla trasferta a Napoli. Il Liverpool mette in guardia i tifosi in vista della trasferta contro il Napoli: ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi è il giorno die il capoluogo partenopeo è pronto ad accogliere i Reds per la prima partita del proprio girone di Champions League. Sono attesi 2milainglesi allo stadio Diego Armando Maradona, dove gli azzurri guidati da Luciano Spalletti tenteranno di battere l’avversario più ostico del GRUPPO A, in cui figurano pure il temibile Ajax e il non sottovalutabile Rangers Glasgow. In ogni caso, stanno facendo molto discutere alcuni tweet pubblicati dalla pagina ufficiale delcon l’obiettivo di “preparare” i proprialla. Ilinin vista dellacontro il: ...

sgrillao81 : RT @EsercitoCrucian: Magnifico #Klopp sul pisgnisteo vittimista naplino sul tuit #Liverpool che mette giustamente in guardia i tifosi Reds… - cate17891 : RT @EsercitoCrucian: Magnifico #Klopp sul pisgnisteo vittimista naplino sul tuit #Liverpool che mette giustamente in guardia i tifosi Reds… - ilragazzotopo : La compagna di uno dei miei migliori amici sta per partorire. Questo mi mette di fronte ad un dilemma esistenziale… - PaneeCinismo : @finmat95 No, ma non si può ridurre una città a quello.Ho vissuto per anni a Roma,e spesso non mi sono sentita sicu… - sportli26181512 : Benitez mette in guardia il Liverpool: 'Kvaratskhelia è il miglior giocatore della Serie A in questo momento': L'ex… -