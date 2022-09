DiMarzio : #UCL | @RBLeipzig, esonerato Domenico #Tedesco - napolista : Il #Lipsia ha esonerato Domenico Tedesco Il comunicato del club: “è il risultato di discussioni approfondite dopo… - anselmodelbar : Dopo Mihajlovic e Tuchel, esonerato anche Domenico Tedesco. Dal Lipsia. Oggi è la giornata mondiale del vaffanculo… - Alessandro26621 : @juvegreek @hortominnesota @hashim0307 Beh, ovviamente si deve adeguare all'economia del calcio italiano. Ma c'è ne… - CalcioPillole : Lipsia, esonero amaro per il tecnico Domenico Tedesco -

Prima giornata di Champions League fatale non solo per Thomas Tuchel, ma anche per Domenico Tedesco. L'allenatore del, Domenico Tedesco, è stato infattia seguito della sconfitta casalinga all'esordio in Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Un risultato davvero difficile da metabolizzare per la ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie L'ad del: 'Non credevamo fosse ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel. È questa la clamorosa decisione presa dai piani alti dei Blues in seguito al ko per 1-0 ...