Il Guardian: «A Napoli non è una passeggiata, serve il miglior Liverpool dell'anno scorso»

Se a Napoli si tende a coccolarsi con l'idea che tutto sommato il Liverpool non è nel suo miglior momento di forma, in Inghilterra la trasferta napoletana non è considerata proprio una passeggiata di salute. Il nervosismo di Klopp in conferenza stampa viene sottolineato un po' ovunque. Ma soprattutto, scrive il Guardian, "il Napoli in trasferta non è l'idea di una dolce introduzione a una stagione di Champions League". "Il club italiano non ha perso nessuna delle ultime otto partite casalinghe nella competizione, è imbattuto in questa stagione con Luciano Spalletti e il Liverpool non ha mai vinto in tre trasferte allo stadio di Napoli. Le ultime due trasferte, nella fase a gironi, hanno portato prestazioni faticose e sconfitte. E' l'ambiente perfetto, ...

