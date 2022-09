Il futuro dei vaccini anti Covid, Fauci insiste: «Ne faremo uno all’anno aggiornato, come per l’influenza» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vaccinarsi contro Covid-19 ogni anno dovrà diventare presto un’abitudine. Così il consigliere medico uscente della Casa Bianca, Anthony Fauci, parla della futura strategia da adottare contro il virus. «A meno che non arrivi una nuova variante imprevedibile che scompiglia i programmi, in linea di massima la nuova strategia della Casa Bianca per la prevenzione di una nuova pandemia causata da Sars-Cov2 consiste nella cadenza annuale della vaccinazione come per l’influenza». L’esperto ha poi continuato parlando della necessità di un aggiornamento: «Il vaccino per il Covid-19 verrebbe così sempre aggiornato per prevenire la diffusione dei nuovi virus che circoleranno ogni anno come nel caso dell’influenza», ha spiegato. Riguardo ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vaccinarsi contro-19 ogni anno dovrà diventare presto un’abitudine. Così il consigliere medico uscente della Casa Bianca, Anthony, parla della futura strategia da adottare contro il virus. «A meno che non arrivi una nuova variante imprevedibile che scompiglia i programmi, in linea di massima la nuova strategia della Casa Bianca per la prevenzione di una nuova pandemia causata da Sars-Cov2 consiste nella cadenza annuale della vaccinazioneper». L’esperto ha poi continuato parlando della necessità di un aggiornamento: «Il vaccino per il-19 verrebbe così sempreper prevenire la diffusione dei nuovi virus che circoleranno ogni annonel caso del», ha spiegato. Riguardo ai ...

