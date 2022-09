Il ‘Fiumicino Jazz Festival’ al Museo del Saxofono

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Due settimane di musica per la seconda edizione delaldel. Dopo l’esordio con il duo composto da Stefania Tallini al pianoforte e Franco Piana al flicorno e il concerto ‘My heart for art’ di Giampaolo Ascolese, la seconda parte della rassegna propone venerdì nei giardini deldella cantante e songwriter norvegese Nina Pedersen, artista che ama combinare la tradizione con il moderno come nel suo primo disco ‘Songs from the top of the World’; ad accompagnarla sul palco saranno Pierpaolo Principato al pianoforte, Marco Loddo al contrabbasso, Giampaolo Scatozza alla batteria e Paolo Innarella a sassofoni e flauto. L’appuntamento di sabato celebra il ritorno del ‘Maurizio Giammarco Reunion Quartet’ ...