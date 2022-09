Il drone turco Bayraktar è il più esportato al mondo: fa parte della strategia di Erdo?an per allargare la sua influenza internazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) In meno di una settimana sono arrivate dalla Turchia due notizie di segno opposto, ma collegate tra loro. Il Bayraktar TB2, il drone prodotto dall’azienda del genero del presidente Recep Tayyip Erdo?an, è diventato il velivolo senza pilota più esportato al mondo, mentre l’Istituto di statistica ha reso noto che l’inflazione nel Paese ha superato l’80%. Questi due record dicono molto sulle priorità del governo Erdogan e sulle politiche che il presidente ha deciso di perseguire tanto in patria quanto all’estero negli ultimi anni e i cui effetti saranno decisivi in occasione delle elezioni del giugno 2023. La prima notizia è stata data alla stampa da Anadolu Haluk Bayraktar, amministratore delegato della Baykar, che non solo ha reso noto il primato raggiunto dal TB2, ma ha anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) In meno di una settimana sono arrivate dalla Turchia due notizie di segno opposto, ma collegate tra loro. IlTB2, ilprodotto dall’azienda del genero del presidente Recep Tayyip Erdo?an, è diventato il velivolo senza pilota piùal, mentre l’Istituto di statistica ha reso noto che l’inflazione nel Paese ha superato l’80%. Questi due record dicono molto sulle priorità del governo Erdogan e sulle politiche che il presidente ha deciso di perseguire tanto in patria quanto all’estero negli ultimi anni e i cui effetti saranno decisivi in occasione delle elezioni del giugno 2023. La prima notizia è stata data alla stampa da Anadolu Haluk, amministratore delegatoBaykar, che non solo ha reso noto il primato raggiunto dal TB2, ma ha anche ...

fattoquotidiano : Il drone turco Bayraktar è il più esportato al mondo: fa parte della strategia di Erdogan per allargare la sua infl… - Jonathandias18 : Novo drone turco. - OlderGf : Il drone turco Bayraktar TB-2 è stato oggi usato per eliminare un pezzo di artiglieria degli invasori russi nella z… - leftsnoopy : L'incredibile precisione di un drone turco Bayraktar. Il carro armato russo è spacciato. - milenamanini : RT @Gianl1974: 1/3 Media turchi: Baykar presenta il nuovo drone che sarà prodotto in Ucraina. Il 30 agosto, il produttore turco del drone B… -