Il discorso della paura di Letta e lo stanco appello al voto utile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Secondo qualche malevolo l’appello di ieri di Enrico Letta ai candidati del Partito democratico si è reso necessario perché non tutti stanno remando con la dovuta forza, cosa che in parte risulta vera anche in conseguenza di una legge che ad alcuni candidati blindati assicura l’elezione senza sforzo. La mobilitazione del partito non è ancora all’altezza della sfida, specie al Sud. I sondaggi non segnalano per ora inversioni di tendenza. Ma la novità dell’iniziativa del segretario va cercata altrove: sta nella drammatizzazione di un probabile esito elettorale che metterebbe a rischio la democrazia. Non siamo all’evocazione del pericolo fascista, ma raramente si era giunto a tanto. Nemmeno negli anni ruggenti di Berlusconi la sinistra, che pure al Cavaliere gliene diceva di tutti i colori, vedeva il rischio di un indebolimento ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Secondo qualche malevolo l’di ieri di Enricoai candidati del Partito democratico si è reso necessario perché non tutti stanno remando con la dovuta forza, cosa che in parte risulta vera anche in conseguenza di una legge che ad alcuni candidati blindati assicura l’elezione senza sforzo. La mobilitazione del partito non è ancora all’altezzasfida, specie al Sud. I sondaggi non segnalano per ora inversioni di tendenza. Ma la novità dell’iniziativa del segretario va cercata altrove: sta nella drammatizzazione di un probabile esito elettorale che metterebbe a rischio la democrazia. Non siamo all’evocazione del pericolo fascista, ma raramente si era giunto a tanto. Nemmeno negli anni ruggenti di Berlusconi la sinistra, che pure al Cavaliere gliene diceva di tutti i colori, vedeva il rischio di un indebolimento ...

