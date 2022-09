Il chirurgo che ha operato Pogba: «La terapia conservativa ha aggravato la lesione» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tuttosport intervista Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia, primario all’ospedale Mauriziano di Torino, professore ordinario all’Università di Torino e consulente della Juventus. È il chirurgo che lunedì ha operato Paul Pogba al menisco e che ne seguirà il recupero. Spiega come si è arrivati alla decisione di intervenire chirurgicamente. «Come si è visto anche dalla precedenti risonanze magnetiche, la lesione meniscale era peggiorata e quando il giocatore ha provato a forzare correndo in campo ha avuto un blocco articolare del ginocchio». La terapia conservativa è stata un fallimento quindi? «Diciamo che non ha funzionato. Anzi, la lesione si è aggravata. Immaginiamo il menisco come una guarnizione, costituita da fibre di collagene. A volte accade ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tuttosport intervista Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia, primario all’ospedale Mauriziano di Torino, professore ordinario all’Università di Torino e consulente della Juventus. È ilche lunedì haPaulal menisco e che ne seguirà il recupero. Spiega come si è arrivati alla decisione di intervenire chirurgicamente. «Come si è visto anche dalla precedenti risonanze magnetiche, lameniscale era peggiorata e quando il giocatore ha provato a forzare correndo in campo ha avuto un blocco articolare del ginocchio». Laè stata un fallimento quindi? «Diciamo che non ha funzionato. Anzi, lasi è aggravata. Immaginiamo il menisco come una guarnizione, costituita da fibre di collagene. A volte accade ...

napolista : Il chirurgo che ha operato #Pogba: «La terapia conservativa ha aggravato la lesione» Il professor Rossi a Tuttosp… - sofyvaresi : RT @fotoinutilizara: Ecco lei come Ana De Armas è di una bellezza che mi provoca di andare dal chirurgo domani piangendo e fare come Kylie… - jumpaxl47_ : @prenderelebola Madonna santa che voglia di giocare all'allegro chirurgo col corpo ancora in vita di Berlusconi - pvsassone : RT @DavidPuente: 9/ Noi di @OpenFactCheck, oltre ai colleghi di @FactaNews e @Reuters, ci siamo occupati tra marzo e aprile 2020 delle bufa… - Katiajuventina : @nico_r2022 Lei non ha bisogno di Photoshop, è già bella e photoshoppata dal fratello chirurgo plastico. Una bomba… -