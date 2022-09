Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Colpo di scena a Londra: . Fatale la sconfitta di ieri a Zagabria contro la Dinamo per 1-0 nell'esordio stagionale in Champions. I Blues sono nello stesso girone del Milan. Il 49enne tecnico tedesco era arrivato a Stamford Bridge nel gennaio 2021, appena un mese dopo l'esonero dal Psg. Preso il posto di Frank Lampard, Tuchel porta la squadra dalla nona alla quarta posizione finale in Premier, perdendo la finale di FA Cup contro il Leicester ma vincendo quella di Champions a spese del Manchester City. Guida poi i Blues vanno alla conquista anche di Supercoppa Europea e Mondiale per club ma in campionato non va oltre il terzo posto ed esce battuto - in entrambi i casi ai rigori sempre col Liverpool - dalle finali di Coppa di Lega ed FA Cup. Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Colpo di scena a Londra: . Fatale la sconfitta di ieri a Zagabria contro la Dinamo per 1-0 nell'esordio stagionale in Champions. I Blues sono nello stesso girone del Milan. Il 49enne tecnico tedesco era arrivato a Stamford Bridge nel gennaio 2021, appena un mese dopo l'esonero dal Psg. Preso il posto di Frank Lampard,porta la squadra dalla nona alla quarta posizione finale in Premier, perdendo la finale di FA Cup contro il Leicester ma vincendo quella di Champions a spese del Manchester City. Guida poi i Blues vanno alla conquista anche di Supercoppa Europea e Mondiale per club ma in campionato non va oltre il terzo posto ed esce battuto - in entrambi i casi ai rigori sempre col Liverpool - dalle finali di Coppa di Lega ed FA Cup.Football Club part company with. — ...

