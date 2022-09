Il Chelsea ha esonerato il suo allenatore | Thomas Tuchel

DiMarzio : #Chelsea: #Potter, #Pochettino e #Zidane tra i possibili sostituti dell'esonerato #Tuchel - CB_Ignoranza : - Agosto 2020: Raggiunge la finale di Champions League col PSG; - Dicembre 2020: Esonerato dal PSG. - Maggio 2021:… - GiovaAlbanese : Salta #Tuchel sulla panchina del #Chelsea: esonerato ?? - Bizzaalex : RT @perchetendenza: #Tuchel: Perché è stato esonerato dal Chelsea - ItsGabbo05 : RT @Pacifisting11: Grazie all'esonero di #Tuchel ogni qualvolta chiederò l'esonero di Allegri e mi chiederanno chi vorrei in panchina al su… -

... con la sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria (1 - 0, girone E, lo stesso di Milan e Salisburgo): ilhaThomas Tuchel , che nel 2021 vinse con i Blues Champions, Supercoppa ...IlhaThomas Tuchel. La decisione del club londinese è stata presa dopo la clamorosa sconfitta per 1 - 0 sul campo della Dinamo ...La decisione dei nuovi proprietari dei 'Blues' è arrivata dopo la sconfitta in Champions contro la Dinamo Zagabria ...Graham Potter è il preferito del Chelsea per la successione di Thomas Tuchel, esonerato in mattinata, ma quello dell'allenatore del Brighton non è l'unico nome nella lista dei Blues. Stando a quanto r ...