Il Chelsea esonera Tuchel: “È il momento di cambiare” (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Ultim’ora, il Chelsea esonera Tuchel! Il comunicato del club: “Il Chelsea … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Ultim’ora, il! Il comunicato del club: “Il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Eurosport_IT : Colpo di scena: il Chelsea Football Club esonera Thomas Tuchel dopo la sconfitta in Champions League contro la Dina… - Profilo3Marco : RT @davide_capano: Il #Chelsea è quella squadra che spende 315 milioni di euro ed esonera l’allenatore dopo sette partite stagionali. #Tuc… - lacittanews : Il Chelsea esonera Thomas Tuchel. Lo ha annunciato il club inglese in una nota ufficiale dopo il ko in Champions Le… - AndreaBriganti6 : RT @salpaladino: Nel calcio conta il presente e non il passato, infatti il Chelsea esonera Tuchel nonostante abbia vinto la Champions Leagu… - gabryhz : il psg esonera tuchel per pochettino tuchel va al chelsea e vince la cl il chelsea esonera tuchel per pochettino tuchel va alla -