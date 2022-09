Il Chelsea esonera Tuchel dopo la sconfitta in Champions (Di mercoledì 7 settembre 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Colpo di scena a Londra: il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel. Fatale la sconfitta di ieri a Zagabria contro la Dinamo per 1-0 nell'esordio stagionale in Champions. I Blues sono nello stesso girone del Milan.Il 49enne tecnico tedesco era arrivato a Stamford Bridge nel gennaio 2021, appena un mese dopo l'esonero dal Psg. Preso il posto di Frank Lampard, Tuchel porta la squadra dalla nona alla quarta posizione finale in Premier, perdendo la finale di FA Cup contro il Leicester ma vincendo quella di Champions a spese del Manchester City. Guida poi i Blues vanno alla conquista anche di Supercoppa Europea e Mondiale per club ma in campionato non va oltre il terzo posto ed esce battuto – in entrambi i casi ai rigori sempre ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Colpo di scena a Londra: ilhato Thomas. Fatale ladi ieri a Zagabria contro la Dinamo per 1-0 nell'esordio stagionale in. I Blues sono nello stesso girone del Milan.Il 49enne tecnico tedesco era arrivato a Stamford Bridge nel gennaio 2021, appena un mesel'esonero dal Psg. Preso il posto di Frank Lampard,porta la squadra dalla nona alla quarta posizione finale in Premier, perdendo la finale di FA Cup contro il Leicester ma vincendo quella dia spese del Manchester City. Guida poi i Blues vanno alla conquista anche di Supercoppa Europea e Mondiale per club ma in campionato non va oltre il terzo posto ed esce battuto – in entrambi i casi ai rigori sempre ...

