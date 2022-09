Il Chelsea esonera Tuchel, decisiva la sconfitta con la Dinamo Zagabria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Notizia che ha del clamoroso, eppure è realtà. Il Chelsea esonera Tuchel, sulla decisione della dirigenza blues ha pesato la brutta sconfitta in trasferta contro la Dinamo Zagabria. Ora si aprirà la ricerca al successore del tedesco e non sarà facile rimpiazzarlo. Il Chelsea esonera Tuchel, quali sono i motivi? Difficile parlare di precise motivazioni, ma nella valutazione finale ha pesato molto la brutta sconfitta contro la Dinamo Zagabria in Croazia. Molto probabilmente il tecnico ha pagato l’inizio di stagione non particolarmente esaltante, ma anche qui qualcosa non torna. Il Chelsea è sesto, ma distante sole cinque lunghezze dalla capolista Arsenal. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 settembre 2022) Notizia che ha del clamoroso, eppure è realtà. Il, sulla decisione della dirigenza blues ha pesato la bruttain trasferta contro la. Ora si aprirà la ricerca al successore del tedesco e non sarà facile rimpiazzarlo. Il, quali sono i motivi? Difficile parlare di precise motivazioni, ma nella valutazione finale ha pesato molto la bruttacontro lain Croazia. Molto probabilmente il tecnico ha pagato l’inizio di stagione non particolarmente esaltante, ma anche qui qualcosa non torna. Ilè sesto, ma distante sole cinque lunghezze dalla capolista Arsenal. ...

