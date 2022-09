Il centrodestra chiude la campagna elettorale a piazza del Popolo: il 22 comizio con tutti i leader (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chiusura di campagna elettorale unitaria per il centrodestra, i cui leader si ritroveranno insieme in comizio a Roma: appuntamento per giovedì 22, alle 18, a piazza del Popolo, una location storica per la destra e in tempi più recenti per il centrodestra. comizio di chiusura a piazza del Popolo per il centrodestra La notizia del comizio unitario era stata anticipata ieri da Giorgia Meloni: «Stiamo lavorando – aveva detto nello studio di Porta a Porta – per chiudere il 22 a Roma la campagna elettorale». Ora quel lavoro è stato portato a compimento, sebbene manchino ancora i dettagli, a partire dalla scaletta. È certo, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chiusura diunitaria per il, i cuisi ritroveranno insieme ina Roma: appuntamento per giovedì 22, alle 18, adel, una location storica per la destra e in tempi più recenti per ildi chiusura adelper ilLa notizia delunitario era stata anticipata ieri da Giorgia Meloni: «Stiamo lavorando – aveva detto nello studio di Porta a Porta – perre il 22 a Roma la». Ora quel lavoro è stato portato a compimento, sebbene manchino ancora i dettagli, a partire dalla scaletta. È certo, ...

