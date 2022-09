Il cambiamento climatico pericolo per Medio Oriente e Mediterraneo orientale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) - I cambiamenti climatici potrebbero avere un effetto devastante sulla vita di milioni di persone nele in, dove le temperature stanno aumentando a una velocità quasi doppia rispetto alla media globale, ha avvertito un team internazionale di scienziati. La regione potrebbe subire un riscaldamento complessivo fino a 5 gradi Celsius o più entro la fine del secolo, in uno scenario di mantenimento delle emissioni di CO2, si legge in un rapporto redatto dall'Istituto di Cipro.