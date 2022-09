"Il Big Ben si è fermato", choc a Londra: ecco cosa c'è dietro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Regno Unito sconvolto: il Big Ben si è fermato. Per cause ancora sconosciute, le lancette della campana della torre dell'orologio St. Stephen del palazzo di Westminster non si sono mosse dalle 6:25 del 5 settembre a diverse ore successive. "Siamo consapevoli che i quadranti dell'orologio mostrano l'ora sbagliata. Questa è un'inesattezza temporanea" ha detto in serata il portavoce della Camera dei Comuni, dopo che la preoccupazione era giunta persino in Parlamento. Le ragioni sul suo stop sono ancora ignote, ma in molti lo hanno interpretato come un cattivo segnale. Non è infatti passata inosservata la coincidenza con l'inizio del mandato di Liz Truss, la nuova leader conservatrice dei Tory diventata Primo Ministro martedì 6 settembre. "Se questo non è un presagio per il paese, niente lo è!" ha scritto un utente mentre un altro ha aggiunto: "Il Big ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Regno Unito sconvolto: il Big Ben si è. Per cause ancora sconosciute, le lancette della campana della torre dell'orologio St. Stephen del palazzo di Westminster non si sono mosse dalle 6:25 del 5 settembre a diverse ore successive. "Siamo consapevoli che i quadranti dell'orologio mostrano l'ora sbagliata. Questa è un'inesattezza temporanea" ha detto in serata il portavoce della Camera dei Comuni, dopo che la preoccupazione era giunta persino in Parlamento. Le ragioni sul suo stop sono ancora ignote, ma in molti lo hanno interpretato come un cattivo segnale. Non è infatti passata inosservata la coincidenza con l'inizio del mandato di Liz Truss, la nuova leader conservatrice dei Tory diventata Primo Ministro martedì 6 settembre. "Se questo non è un presagio per il paese, niente lo è!" ha scritto un utente mentre un altro ha aggiunto: "Il Big ...

