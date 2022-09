Il Bagaglino, che fine ha fatto Lorenza Mario? Ecco perché è sparita (Di mercoledì 7 settembre 2022) Se non siete proprio giovanissimi, di sicuro vi ricorderete della bellissima e bravissima Lorenza Mario. Si tratta della ballerina che ha fatto sognare tanti italiani durante il famoso programma televisivo Il Bagaglino. Ma che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme. Lorenza Mario non ha bisogno di presentazioni. È stata la prima donna del celebre programma televisivo Il Bagaglino, condotto dal divertentissimo Pippo Franco. In effetti, è stato proprio il celebre programma di Pier Francesco Pingitore a rendere Lorenza Mario così famosa. Nata nel 1969 in Veneto, Lorenza, durante la sua giovinezza consegue la maturità classica in lingue. Successivamente, la giovane inizia a lavorare come ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Se non siete proprio giovanissimi, di sicuro vi ricorderete della bellissima e bravissima. Si tratta della ballerina che hasognare tanti italiani durante il famoso programma televisivo Il. Ma chehaoggi? Scopriamolo insieme.non ha bisogno di presentazioni. È stata la prima donna del celebre programma televisivo Il, condotto dal divertentissimo Pippo Franco. In effetti, è stato proprio il celebre programma di Pier Francesco Pingitore a renderecosì famosa. Nata nel 1969 in Veneto,, durante la sua giovinezza consegue la maturità classica in lingue. Successivamente, la giovane inizia a lavorare come ...

