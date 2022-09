Il 4 novembre la Russia terrà un referendum per annettere le regioni ucraine occupate (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il partito di Putin, Russia Unita, ha proposto di tenere un referendum sull'annessione dei territori ucraini sotto il controllo delle forze di Mosca il 4 novembre, nella Giornata dell'Unità nazionale. Come riporta l'agenzia Tass... Leggi su europa.today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il partito di Putin,Unita, ha proposto di tenere unsull'annessione dei territori ucraini sotto il controllo delle forze di Mosca il 4, nella Giornata dell'Unità nazionale. Come riporta l'agenzia Tass...

PavelChiappini : Russia Unita propone di tenere il 4 novembre i #referendum per l'annessione dei territori occupati. #7settembre… - telodogratis : Il 4 novembre la Russia terrà un referendum per annettere le regioni ucraine occupate - ua_WestSources : RT @TgLa7: Il partito di #Putin, Russia Unita, propone un referendum di annessione dei territori ucraini il 4 novembre. - BorroniAnna1 : RT @HSkelsen: Russia Unita vuole tenere i 'referendum' per annettere i territori occupati a inizio novembre. Se sarà così, sarà bene caccia… - salfasanop : RT @HSkelsen: Russia Unita vuole tenere i 'referendum' per annettere i territori occupati a inizio novembre. Se sarà così, sarà bene caccia… -