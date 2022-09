Icardi al Galatasaray, è fatta: l’indizio social dell’attaccante argentino | FOTO (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inizia una nuova avventura per Mauro Icardi, è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento al Galatasaray. L’attaccante argentino è reduce da un momento molto negativo, in particolar modo le ultime stagioni non sono state all’altezza. Si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza dal punto di vista realizzativo, è dotato di un grande fiuto del gol. L’ex Inter non rientrava più nei piani del club francese e gli ultimi mesi sono stati da separato in casa. Dopo tre anni è finita l’esperienza con la maglia del Psg. Sono state avviate alcune trattative, anche con club italiani ma l’accordo non è stato raggiunto. Nella notte è stata trovata l’intesa con il Galatasaray per un prestito con diritto di riscatto e il club turco dovrà pagare una parte dell’ingaggio da 10 milioni di euro. Il campionato turco ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inizia una nuova avventura per Mauro, è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento al. L’attaccanteè reduce da un momento molto negativo, in particolar modo le ultime stagioni non sono state all’altezza. Si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza dal punto di vista realizzativo, è dotato di un grande fiuto del gol. L’ex Inter non rientrava più nei piani del club francese e gli ultimi mesi sono stati da separato in casa. Dopo tre anni è finita l’esperienza con la maglia del Psg. Sono state avviate alcune trattative, anche con club italiani ma l’accordo non è stato raggiunto. Nella notte è stata trovata l’intesa con ilper un prestito con diritto di riscatto e il club turco dovrà pagare una parte dell’ingaggio da 10 milioni di euro. Il campionato turco ...

DiMarzio : #Calciomercato | @GalatasaraySK, per l’arrivo di #Icardi dal @PSG_inside mancano solo gli ultimi dettagli da sistem… - Glongari : indizio social di Wanda Nara. Il ?? è tra i simboli del #Galatasaray. Trattativa ad un passo per Mauro #Icardi - Gazzetta_it : Icardi al Galatasaray: nella notte accordo col Psg per il prestito #calciomercato - SeyfiBostanci89 : RT @SeyfiBostanci89: Mauro Icardi, Galatasaray’da! (La Gazetta dello Sport) - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Icardi ha scelto il suo futuro: -