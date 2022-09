I tre puledrini di Troia | FdI | Rampelli denuncia il complotto della sinistra

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Giorgia Meloni che si mette le mani nei capelli mentre Matteo Salvini critica le sanzioni alla Russia riaccende le polemiche contro il centrodestra. Lo sa bene Fabio, vicepresidenteCamera e uomo forte di Fratelli d'Italia nel Lazio, ex nuotatore avviato a una carriera da architetto ma folgorato (erano gli anni '70) dalla politica a favoreNazione e«patria», concetti che fanno parte, ora più che mai, del Dnapattuglia meloniana di cuiè uno dei pilastri. Capolista alla Camera per Lazio 1, è in corsa anche all'uninominale nel collegio che comprende alcune periferie difficili, da Tor Bella Monaca alla Borghesiana. Onorevole, il Carroccio vorrebbe ridiscutere le sanzioni a Putin, Fdi no. Quella foto è emblematica... «Ritengo che la foto fosse ...

Secolo d'Italia

...lo tsunami che sta travolgendo una sinistra che voleva il 'campo largo' e si è spaccata in... Sonodi Troia che cercano solo di infilarsi nelle mura del centrodestra". Il centrodestra, ......lo tsunami che sta travolgendo una sinistra che voleva il 'campo largo' e si è spaccata in... Sonodi Troia che cercano solo di infilarsi nelle mura del centrodestra'. "Avete la coda di ... Rampelli: "A sinistra tre puledrini di Troia cercano di infilarsi, ma non ce la faranno mai"