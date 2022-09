(Di mercoledì 7 settembre 2022) Non si sa se Giorgiadurerà sei mesi, come profetizza Carlo Calenda. Dipenderà dai numeri che avrà in Parlamento. Dalla capacità di affrontare la tempesta che sta provocando l’amico moscovita di Silvio Berlusconi e di Matteo Salvini. Il capo leghista è stato smentito proprio da Vladimir Putin sull’efficacia delle sanzioni. All’oligarca del Cremlino danno tanto fastidio e gli fanno tanto male al punto da metterle sul tavolo come merce di scambio con il suo gas. Ma a parte queste sfumature che segnalano la politica di Salvini, c’è da prendere atto di quello che ci aspetta se dovesse vincere la destra. Meglio dare il voto utile a Forza Italia, il vero voto utile, come consiglia Augusto Minzolini sul Giornale, affinché vinca il centrodestra a guida europeista e liberale. Allora stiamo freschi, ildurerà otto e non sei mesi, anzi ...

... che però temono di uscire allo scoperto per il rischio di essere presi per. Ma è ... debito, risparmio, energia, politica estera) per una pars construens' - ,che la coalizione apunte ......coalizione ha anche Lega e Forza Italia i cui leader hanno trascorsi non velatamente...carichi di gas a sufficienza gli si leggeva in faccia la paura e il fatto che deglutisse due... I tre filoputiniani che rischiano di far finire il governo Meloni prima di iniziare La leader sovranista è favorita nei sondaggi ma i problemi inizieranno il giorno dopo le elezioni: per diverse ragioni Giulio Tremonti, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini rischiano di far durare poco ...