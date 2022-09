I pazienti europei hanno iniziato a ricevere trasfusioni con il sistema di trattamento e conservazione Hemanext ONE® RBC

Comune di Cuneo

...e Novartis prima per l'Italia e successivamente per gli 'Established markets' (i mercatiad ... per consolidare la nostra leadership in questa area e supportare sempre meglio inel loro ...Oggi i professionisti accreditati che lavorano all'interno della piattaforma sono oltre 2.000 e ioltre 50.000. Nel futuro Danila punta al rafforzamento della presenza sui mercatie ... Più di 1000 pazienti ucraini sono stati trasferiti negli ospedali europei La Commissione europea ha presentato oggi la Strategia europea per l'assistenza per garantire servizi di qualità, accessibili e a costi contenuti in tutta l'Ue e per migliorare la situazione sia dei b ...Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - Nuovo vertice della Business Unit Rare di Takeda Italia: è Andrea Degiorgi a guidare, dal primo luglio, il ramo ...