I giovani del Terzo Polo pronti a sfidare i problemi della loro generazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Filippo Campiotti, Francesco Ascioti e Giulia Pastorella vogliono capire, smontare i problemi, decostruirne l’architettura interna. Sono stati e sono tutt’ora giovani all’interno di un Paese e di un’epoca storica che ha rigurgitato il peggio di sé: non soltanto per gli avvenimenti più o meno incontrollabili che si sono succeduti – crisi economica, catastrofe climatica, pandemia da Covid-19 e l’invasione di Putin ai danni dell’Ucraina. Il peggio dell’oggi proviene soprattutto dall’incuria con cui vengono trattate le emergenze, le urgenze e i diritti di intere categorie sociali. Hanno assistito o vissuto sulla propria pelle le difficoltà contemporanee della generazione a cui appartengono: l’angoscia dettata dal non avere soldi a sufficienza, o non quanti se ne vorrebbero; il tentativo di insediarsi all’interno di un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Filippo Campiotti, Francesco Ascioti e Giulia Pastorella vogliono capire, smontare i, decostruirne l’architettura interna. Sono stati e sono tutt’oraall’interno di un Paese e di un’epoca storica che ha rigurgitato il peggio di sé: non soltanto per gli avvenimenti più o meno incontrollabili che si sono succeduti – crisi economica, catastrofe climatica, pandemia da Covid-19 e l’invasione di Putin ai danni dell’Ucraina. Il peggio dell’oggi proviene soprattutto dall’incuria con cui vengono trattate le emergenze, le urgenze e i diritti di intere categorie sociali. Hanno assistito o vissuto sulla propria pelle le difficoltà contemporaneea cui appartengono: l’angoscia dettata dal non avere soldi a sufficienza, o non quanti se ne vorrebbero; il tentativo di insediarsi all’interno di un ...

alex_orlowski : I giovani del SUD non hanno voglia di lavorare per colpa anche del reddito di cittadinanza... allora mi spiegate co… - pdnetwork : Dobbiamo mettercela tutta: nessuna partita è già persa e noi ce la giocheremo fino in fondo. Vogliamo e dobbiamo ai… - Mov5Stelle : Tra le proposte del MoVimento 5 Stelle c'è l'accesso al credito dei giovani per frequentare l'università o per migl… - MecchiaVladimir : invitandoli a unirsi alla loro lotta contro la Russia e promuovere l'ideologia razzista.gli sforzi per reclutare gi… - EnricaPiccardi : @Ada76946969 @elevisconti @GiuseppeConteIT I nostri giovani, i migliori, non se ne fanno niente del reddito di citt… -