I 100 anni di Monza | - Un docu-film celebra l' Autodromo

Abbiamo visto in anteprima in casa dell'Automobile Club Milano il Tempio della Velocità, il film (dura circa un'ora e 40 minuti) che andrà in onda il 9 settembre in prima serata su Rai 2. Ve lo raccomandiamo, perché è un bel modo per celebrare come si deve il centenario dell'Autodromo nazionale di Monza, conosciuto in tutto il mondo, proprio alla vigilia del G.P. d'Italia di Formula 1. Rai e Aci. Si tratta di una coproduzione Rai documentari e Moviheart di Massimiliano La Pegna, con il contributo di Rai Teche e il patrocinio di Automobile Club Italia. La bella regia è di Tommaso Cennamo, che lo ha scritto insieme a Umberto Marino, con la consulenza del bravo giornalista sportivo Pino Allievi, testimone oculare di tanti momenti e autore tra l'altro di Monza 100 Il podcast ...

