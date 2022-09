I 100 anni di Monza - Un docu-film celebra l' Autodromo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Abbiamo visto in anteprima in casa dell'Automobile Club Milano il Tempio della Velocità, il(dura circa un'ora e 40 minuti) che andrà in onda il 9 settembre in prima serata su Rai 2. Ve lo raccomandiamo, perché è un bel modo perre come si deve il centenario dell'nazionale di, conosciuto in tutto il mondo, proprio alla vigilia del G.P. d'Italia di Formula 1. Rai e Aci. Si tratta di una coproduzione Raimentari e Moviheart di Massimiliano La Pegna, con il contributo di Rai Teche e il patrocinio di Automobile Club Italia. La bella regia è di Tommaso Cennamo, che lo ha scritto insieme a Umberto Marino, con la consulenza del bravo giornalista sportivo Pino Allievi, testimone oculare di tanti momenti e autore tra l'altro di100 Il podcast ...

I 100 anni di Maria Teresa: "Ancora tanti progetti"