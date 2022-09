Huawei presenta il nuovo Mate 50 | smartphone con la connessione satellitare 

(Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI -hato i suoi nuovi50 e50 Pro: la prima linea di device, fa sapere la società di Shenzhen, in grado di connettersi a Beidou, il sistema di navigazione satellitare cinese, che vuole essere alternativo al GPS: la connettività a Beidou garantisce agli utenti la possibilità di continuare a inviare messaggi anche quando perdono laad una rete Mobile.50 ha dovuto però fare a meno della5G: a impedire questa implementazione il ban imposto dagli Stati Uniti. La serie50 include versioni solo 4G del chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 con 8 GB di RAM. Anche l'iPhone 14 potrebbero essere equipaggiati per lasatellitare, Il 50 Pro, in ...

Ascolta questo articolo Appena conclusosi l'evento telefonico odierno di, sono emersi i dettagli di quello tenutosi in giornata a opera dello spin - off (dal 2018) di ... Di base, dicon ...... come ormai è noto, non è più " cugina " della gammama completamente originale. Lo smartphone è un prodotto di fascia media chea bordo un processore Qualcomm e conta su uno schermo ...uawei sta cercando di mantenere la sua posizione nel mercato degli smartphone dopo le sanzioni statunitensi, che hanno estromesso l’azienda da componenti e software chiave e hanno mandato in pezzi i s ...Accanto a Huawei Mate 50, l'azienda cinese ha presentato anche Huawei Mate 50 Pro e Huawei Mate 50 RS Porsche Edition.