Highlights Italia-Francia 3-2 24-26 | 25-21 | 23-25 | 25-22 | 15-11 | quarti di finale Mondiali maschili volley 2022

Il video con gli Highlights di Italia-Francia 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11), match valido per i quarti di finale dei Mondiali maschili di volley 2022. Sfida incredibile tra gli Azzurri di Fefé De Giorgi e i transalpini, in vantaggio in due occasioni ma recuperati dagli Italiani che hanno poi avuto la meglio al tie-break. Nel prossimo turno ci sarà la vincente tra Slovenia e Ucraina.

