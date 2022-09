Highlights e gol Barcellona-Viktoria Plzen 5-1 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilcon glidi5-1, prima gara della fase a gironi della. Parte bene nel Gruppo C la squadra di Xavi, che sblocca la partita al 13? grazie alla rete di Kessie su azione da calcio d’angolo. Si scatena anche Lewandowski, che tra il 34? ed il recupero sigla addirittura due gol. Nel mezzo della sua personale doppietta c’è spazio per la marcatura ospite con Sykora, che si prende il lusso di segnare al Camp Nou. Nella ripresa è manita per la formazione blaugrana, che tra il 67? ed il 71? va ancora a segno con Lewandowski (tripletta) e Ferran Torres. Di seguito ilcon le azioni ed i momenti più emozionanti della gara. SportFace.

sportli26181512 : Inter-Bayern Monaco 0-2: video, gol e highlights: Il big match della 1^ giornata del girone C vede trionfare il Bay… - Giornaleditalia : #NapoliLiverpool Napoli Liverpool 4-1, gol e highlights della partita: IL VIDEO - Giornaleditalia : #InterBayernMonacochampionsleague Inter Bayern Monaco 0-2, gol e highlights della partita: il VIDEO - gianniparisio : @lucacerchione Ho visto gli highlights del pt, grande Napoli ?? Simeone esordio e gol, emozione pura - fnifba : Quei depensanti dei miei vicino continuano a urlare gol ogni cinque minuti. Forse dovrei dirgli di togliere gli highlights. Zioporcone -

(27' st Correa 5 : si divora unnel finale) LAUTARO 5 L'esatto contrario di Dzeko. Si fa vedere in avvio con un esterno destro pretenzioso, poi scompare dalla tenzone e daglidi serata,...A parità direalizzati, la posizione superiore premia chi ha servito più assist TORINO - LECCE LIVE GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A 36) A QUOTA 1 ASSIST: CHARLES DE KETELAERE (Milan) FILIP ...Esordio amaro per l'Inter in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi cade in casa contro i tedeschi 2-0. In gol Sane e D'Ambrosio (AU).Ajax - Rangers highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la prima giornata del Gruppo A di Champions League ...