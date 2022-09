Harry Palmer – Il Caso Ipcress | al via su Sky Atlantic lo spy thriller inglese nella Berlino della Guerra Fredda

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Debutta anche in Italia la serie– Il, tratta dal bestseller di Len Deighton La pratica: dal 7 settembre Skyla trasmetterà in prima visione assoluta ogni mercoledì con due episodi a settimana, disponibili anche on demand e in streaming su Now.– Ilè un avvincente spycon protagonista Joe Cole (Gangs of London, Peaky Blinders): la storia, ambientatanegli anni ’60, è quella di un ex contrabbandiere e giovane spia che finisce al centro di una pericolosa missione sotto copertura. Brillante e capace, il ...

La recensione di- Il caso Ipcress, la miniserie in onda su Sky e disponibile su NOW a partire dal 7 settembre ...Monica Agostini Si puo' vedere su Siamo in piena Guerra fredda nella miniserie disponibile su Now e Sky Atlantic dal 7 settembre .( Joe Cole ) è un militare britannico con il vizio del contrabbando. Quando viene scoperto, gli è offerta una sola via d'uscita: diventare una spia infiltrandosi in luoghi pericolosi (...Su Sky debutta Harry Palmer - Il caso Ipcress serie tv: scopri qui tutti i dettagli su uscita, trama, episodi e streaming!