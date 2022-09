“Ha 26 anni” Alessandro Cecchi Paone 60 presenta il fidanzato | “Prima di me era etero”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) I media di gossip lo danno per ufficiale, anche lui che tuttavia ci va cauto. “È una bellissima storia estiva”, dice, aggiungendo però che “ho avuto altre passioni estive”. Oggi tutti cercano di descrivere ildima è soprattutto lui a parlarne, senza la minima reticenza. Ildisi chiama Simone e ha 26. Lavora in campagna, nell’azienda di famiglia. Giovanissimo, considerando i sessanta dell’amato volto televisivo. Con lui è stato pizzicato dagli attentissimi fotografi del settimanale Chi, ai quali non sfugge mai nulla. Foto insieme, mentre si baciano e oraha deciso di parlare di lui, di loro. Chi è il ...

lastknight : Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Uffi… - Sputnink_ : Alessandro, 13 anni, vittima di cyber bullismo Paolo Lombardi Cartoons @paolo22663yahoo #gragnano #bullismo… - lamescolanza : Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci, qual è il suo primo ricordo?«Ho tre anni, chiudo a c… - berttrauttman : RT @P_M_1960: Gragnano, il suicidio di Alessandro di 13 anni: tra gli indagati anche due ragazze tra cui l'ex fidanzatina ritenuta a capo d… - antonellacirce1 : RT @CarbonFrank: La morte del povero ragazzo di 13 anni a #Gragnano non mi da pace. Quelli che lo hanno ucciso, perché di omicidio si trat… -

In questiil festival ha ospitato artisti provenienti da tutta italia quali MCCS Punk Lirico,Fiori, Ottone Pesante, Progetto Nichel, In The Loop e Yosh Whale ". Infine, Balconica ..., suicida a 13: l'ultimo messaggio all'ex fidanzatina. Anche due ragazze tra gli indagati Morto a 13dopo un volo dal quarto piano, il post di un carabiniere su: 'Se ...Oggi è il giorno del dolore a Gragnano. Nel comune in provincia di Napoli è stato istituito il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Alessandro, il ...È il dottor Alessandro Moscatelli il nuovo responsabile del reparto di Pneumologia - Malattie Apparato Respiratorio del Santa Maria. Succede al dottor Claudio Gradoli che, ...