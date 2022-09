Guerra Ucraina, “Russia al bivio”: l’analisi (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Russia al bivio nella Guerra in Ucraina. I comandanti di Mosca sono di fronte al dilemma se rafforzare la loro offensiva a est o la difesa dall’avanzata Ucraina a sud. E’ quanto scrive oggi il bollettino dell’intelligence britannica sulla Guerra in Ucraina, sottolineando che problemi di questo tipo furono già all’origine degli scarsi risultati nella prima fase dell’invasione. “Nelle ultime 24 ore, vi sono stati intensi combattimenti su tre fronti: a nord vicino Kharkiv, a est nel Donbass e a sud nell’oblast di Kherson. Lo sforzo maggiormente previsto dalla Russia è probabilmente un’avanzata verso Bakhmut nel Donbass, ma i comandanti sono di fronte al dilemma se dispiegare le riserve operative a sostegno di questa offensiva, o se ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) –alnellain. I comandanti di Mosca sono di fronte al dilemma se rafforzare la loro offensiva a est o la difesa dall’avanzataa sud. E’ quanto scrive oggi il bollettino dell’intelligence britannica sullain, sottolineando che problemi di questo tipo furono già all’origine degli scarsi risultati nella prima fase dell’invasione. “Nelle ultime 24 ore, vi sono stati intensi combattimenti su tre fronti: a nord vicino Kharkiv, a est nel Donbass e a sud nell’oblast di Kherson. Lo sforzo maggiormente previsto dallaè probabilmente un’avanzata verso Bakhmut nel Donbass, ma i comandanti sono di fronte al dilemma se dispiegare le riserve operative a sostegno di questa offensiva, o se ...

