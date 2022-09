Guerra Ucraina | morti oltre 50mila soldati della Russia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) –tra irussi nellain. Ammonterebbero a 50.610 le perdite fra le file russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 50.610 uomini, 2.097 carri armati, 4.520 mezzi corazzati, 1.194 sistemi d’artiglieria, 300 lanciarazzi multipli, 156 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 237 aerei, 208 ...

martaottaviani : Livello ingerenza della #Russia nella #campagnaelettorale ha raggiunto un punto tale che tutti i leader di partito… - gparagone : Ormai la #NATO è diventata una forza di parte; evidenti le asimmetrie che crea. E che stia 'abbaiando alle porte… - ilfoglio_it : Giuseppe Conte e Matteo Salvini parlano come la portavoce del ministero degli Esteri russo Marija Zacharova. Certi… - Quercino2 : @Ciairorepeat @CamillaDiG @livic751 @Giovanni_B_1776 Lo dicevo a chi pensa che avere della legna o un boschetto pri… - GFabrygherardi : RT @Livia_Morosini: Quella in Ucraina è solo una guerra di logoramento ed affaticamento! La vera guerra deve ancora iniziare! La rielezione… -

RaiNews

Alla Vergine Maria affidiamo le vittime di ogni, in modo speciale la cara popolazione".Cerchiamo sempre di spiegare ai clienti di non avere temperature troppo elevate in casa, da molto prima dellainma non tutti accettano di buon grado le nostre indicazioni. Un altro ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 196 - Energoatom favorevole a caschi blu a Zaporizhzhya - Energoatom favorevole a caschi blu a Zaporizhzhya Man mano che ci si avvicina al termine della campagna elettorale e alla viglia del voto i toni diventano sempre più aspri. "Meloni togliendo il Reddito di cittadinanza vuole la guerra civile. Lei guad ...''Di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo, chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconcilia ...