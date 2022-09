Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Le sanzioni sono un pericolo per il mondo. Potremmo limitare l’esportazione di grano in Europa”. L’Aiea: “Minaccia nucleare, safe zone” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il rapporto sulla centrale: «Situazione insostenibile», Grossi: «Stiamo giocando col fuoco». Bombe anche vicino al reattore, registrati danni ai depositi delle scorie. Morto il comandante russo Berdyansk ferito da un’autobomba. Stoltenberg: «Si rischiano disordini nei Paesi Nato» Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il rapporto sulla centrale: «Situazione insostenibile», Grossi: «Stiamo giocando col fuoco». Bombe anche vicino al reattore, registrati danni ai depositi delle scorie. Morto il comandante russo Berdyansk ferito da un’autobomba. Stoltenberg: «Si rischiano disordini nei Paesi Nato»

martaottaviani : Livello ingerenza della #Russia nella #campagnaelettorale ha raggiunto un punto tale che tutti i leader di partito… - gparagone : Ormai la #NATO è diventata una forza di parte; evidenti le asimmetrie che crea. E che stia 'abbaiando alle porte… - amnestyitalia : La #Russia è impegnata anche in un “conflitto interno” con coloro che criticano la guerra e i crimini commessi dall… - Angelmays65 : RT @fdragoni: La #Russia fa propaganda certo. In guerra si fa propaganda. Ma quello che dice in questo messaggio è vero! Ahimè - binz61 : RT @MarcoFattorini: Cingolani: «L’attacco della Russia al nostro piano? È la logica di uno Stato totalitario. Noi non seguiamo gli ordini d… -