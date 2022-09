Gravidanza | perché bisogna evitare gli alcolici

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 9 settembre si celebra la giornata mondiale dedicata alla sindrome feto-alcolica. È un appuntamento importante per la salute della donna e del futuro bebè. Proprio la, come del resto l’allattamento, rappresenta una fase in cui il consumo di sostanze alcoliche può mettere a rischio il benessere del bimbo che deve nascere o è appena venuto al mondo. Eppure a volte ci si dimentica dell’importanza dell’astinenza da: stando alle osservazioni dei Rapporti Istisan, capita in media ad una gestante su dieci. I consigli dei neonatologi L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo segnala chiaramente: lae l’allattamento sono due momenti di particolare vulnerabilità all’esposizione a sostanze alcoliche, sia per la madre sia per il feto, con possibili gravi conseguenze per la salute nel lungo termine. Eppure bere ...