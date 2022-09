Grave incendio chimico a San Giuliano Milanese: 6 feriti, uno è grave (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un incendio è divampato nell’area industriale di via Monferrato a San Giuliano Milanese (Milano) e ha sprigionato un’enorme nube nera ben visibile anche a decine di chilometri distanza. Ci sarebbero in tutto sei feriti (in totale i presenti in struttura erano 17), di cui due particolarmente preoccupanti, che sono stati trasportati in ospedale. Si tratta nello specifico di un 43enne che lotta tra la vita e la morte ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al San Gerardo di Monza per “ustioni di secondo e terzo grado al volto, torace, arto inferiore e superiore” e un 56enne in codice giallo al San Paolo per “ustioni di primo e secondo grado al volto. #incendio San Giuliano Milanese (MI), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’estinzione delle fiamme, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unè divampato nell’area industriale di via Monferrato a San(Milano) e ha sprigionato un’enorme nube nera ben visibile anche a decine di chilometri distanza. Ci sarebbero in tutto sei(in totale i presenti in struttura erano 17), di cui due particolarmente preoccupanti, che sono stati trasportati in ospedale. Si tratta nello specifico di un 43enne che lotta tra la vita e la morte ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al San Gerardo di Monza per “ustioni di secondo e terzo grado al volto, torace, arto inferiore e superiore” e un 56enne in codice giallo al San Paolo per “ustioni di primo e secondo grado al volto. #San(MI), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’estinzione delle fiamme, ...

repubblica : Rischio di nuove esplosioni per l'incendio nell'azienda chimica vicino a Milano: 6 feriti, uno grave. Ha ustioni su… - RaiNews : Il video della grande nube nera per l'incendio ancora in corso, quattro persone hanno riportato intossicazioni di l… - infoitinterno : Maxi-incendio alla Nitrolchimica nel Milanese: sei feriti, uno è grave. Il sindaco: 'Chiudete le finestre ' - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: Maxi-incendio in una azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti, uno è grave. Al lavoro 14 squadre di vigili del fuoc… - MartaSferrazza : RT @TgLa7: ??BREAKING NEWS?? Maxiincendio a San Donato Milanese, diverse aziende coinvolte, tra cui la Nitrol Chimica, che si occupa di smalt… -