Gragnano, 13enne morto: la fidanzatina di Alessandro già ascoltata dagli inquirenti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E' stata già ascoltata una volta – dai carabinieri di Gragnano e Castellammare di Stabia, e dagli inquirenti delle due procure coinvolte nelle indagini, quella dei minorenni di Napoli e quella di Torre Annunziata – la fidanzatina di Alessandro, il 13enne di Gragnano (Napoli) precipitato nel vuoto dal balcone di casa lo scorso primo settembre. A lei, secondo quanto emerso dall'analisi del cellulare della giovanissima vittima, Alessandro avrebbe inviato un messaggio, interpretato come un addio. Una morte causata, come emerso dall'autopsia, dalle conseguenze di una caduta dal balcone di casa, inizialmente classificata come un incidente, sulla quale gli investigatori stanno cercando di fare ...

